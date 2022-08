Stiri pe aceeasi tema

- “Posibilitatea legala a organizarii concursului propriu de admitere la nivel de colegiu (nu numai la nivelul colegiilor naționale), cu condiția ca aceasta admitere sa fie organizata imediat dupa susținerea examenului de Evaluare Naționala” a fost anunțata, vineri dimineața, de ministrul Educației, Sorin…

- Schimbari importante in educatie in urma consultarilor cu sindicatele din invatamant. Ministrul Sorin Cimpeanu anunta examen de admitere la colegii, nu doar la cele nationale, din 2024, Evaluarea Nationala pentru toti elevii, limba romana – proba distincta la bacalaureat din 2027. "Posibilitatea legala…

- Elevii de la Școala Gimnaziala Predești care au susținut astazi Evaluarea Naționala, au primit in loc de subiecte in limba maghiara in loc de subiectele la Limba și literatura romana. Pe surse, elevii de la Predești ar fi reluat proba cu subiecte de rezerva. Președintele comisiei județene pentru Evaluarea…

- Evaluarea Naționala pentru elevii clasei a VIII-a (EN VIII 2022) se desfașoara in perioada 14 - 30 iunie 2022. Conform situației centralizate de catre Ministerul Educației pe baza informațiilor furnizate de inspectoratele școlare județene, 155.820 de abs

- Cu mai puțin de o zi inainte de a incepe Evaluarea Naționala pentru absolvenții claselor a VIII-a, ministerul Educației a trimis un comunicat de presa privind numarul elevilor care au promovat clasa a VIII-a anul acesta și regulile din timpul examenului. 155.820 de elevi vor susține 2 examene, timp…

- Aproape 173.000 de elevi au terminat clasa a VIII-a și susțin astazi prima proba la Evaluarea Naționala 2022 , examenul la Limba romana. Fața de anul trecut, proba se va desfașura in condiții normale, dupa ce starea de alerta a fost ridicata, iar restricțiile anti-COVID au fost eliminate. Cuprins: Reguli…

- Elevii de clasa a VIII-a incep marți, 14 iunie, Evaluarea Naționala 2022 cu proba scrisa la Limba si literatura romana, urmand ca joi și vineri, 16, respectiv 17 iunie, sa fie susținute celelalte doua probe ale examenului - matematica și limba materna. Ministerul Educației a comunicat anterior setul…

- Examenul de Evaluare Naționala 2022 incepe in cursul zilei de marți, 14 iunie. Proba la limba romana este prima, ulterior elevii vor avea emoții mari pentru cea de la matematica. Invațaceii care au terminat ciclul gimnazial au avut la dispoziție o serie de teste de antrenament pentru a se familiariza…