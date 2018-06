Examene in plus la Evaluarea Nationala! Vezi la ce materii se dau examenele si de cand intra in vigoare schimbarea

Examene in plus la Evaluarea Nationala! Vezi la ce materii se…

Reprezentantii Ministerul Educatiei au transmis, la solicitarea HotNews.ro, ca, incepand cu generatia de elevi care a terminat clasa a V-a in anul scolar 2017 – 2018 Evaluarea Nationala va fi sustinuta in acord cu prevederile din Legea Educatiei. Astfel, incepand din 2021,la finalul clasei a VIII-a, in baza unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei Nationale, se va realiza o evaluare nationala obligatorie a tuturor absolventilor. Rezultatele se vor exprima printr-un punctaj, similar testelor internationale.



Evaluarea va avea urmatoarele probe:



a) o proba scrisa la…