CSM CSU Oradea are parte de un examen dintre cele mai dificile in deplasarea cu Bahceșehir Koleji Istanbul, echipa considerata principala favorita a Grupei D din FIBA Europe Cup. Echipa noastra a avut un debut victorios in grupa, reușind sa invinga, dupa o repriza de prelungiri, formația BC CSU Sibiu, scor 92-86.

La randul sau, Bahceșehir a dispus in deplasare, cu scorul de 76-60, de cea de-a patra componenta a grupei, Fribourg Olympic. Formația turca se afla la prima participare din istoria sa in cupele europene. Bahceșehir Koleji a promovat in prima liga a Turciei in sezonul precedent,…