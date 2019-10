Legea permite ca examenul de rezidentiat sa se desfasoare in acest an pe 8 decembrie, stabilind ca, in 2019, cifra de scolarizare este aprobata prin hotarare a Guvernului. Conform actului normativ, aceasta cifra va fi egala cu numarul absolventilor de medicina cu diploma de licenta. Ministerul Finantelor Publice asigura resursele financiare necesare scolarizarii prin rezidentiat la nivelul cifrelor de scolarizare aprobate.

In forma actuala a legii, cifra de scolarizare se aproba anual prin ordin comun al ministrului Sanatatii si al ministrului Educatiei. Cifra de scolarizare va fi cel…