Examen la Politehnică In cadrul celei de-a treia runde a Superligii, Gloria va juca la Iași, cu Politehnica, intr-un meci care va aduce fața in fața doua echipe cu obiectiv comun, salvarea de la retrogradare. Buzoienii, dupa infrangerea de luni, pornesc cu statutul outsiderilor, inclusiv in viziunea bookmakerilor; dincolo de avantajul terenului propriu, moldovenii vor aborda partida cu … Articolul Examen la Politehnica apare prima data in Opinia Buzau . Citeste articolul mai departe pe opiniabuzau.ro…

Sursa articol si foto: opiniabuzau.ro

