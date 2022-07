Proba scrisa a concursului de titularizare se va desfasura miercuri in 104 centre de concurs, la nivel national fiind disponibile 5.163 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioada nedeterminata. „Proba scrisa incepe la 9,00 si se desfasoara in 104 centre de concurs. Au dreptul sa participe candidatii care au obtinut cel putin nota 5 la inspectia speciala la clasa sau la proba practica, inclusiv absolventii promotiei din acest an. In perioada de inscriere au fost inregistrate 33.088 de fise de inscriere, dintre care 5.655 de fise de inscriere ale absolventilor promotiei curente.…