Stiri pe aceeasi tema

- Peste 260 de cadre didactice sucevene vor susține miercuri, 22 iulie, examenul de definitivat.Acestea vor susține proba scrisa la 34 de discipline, in centrul de examen organizat la Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu" Suceava. Din cei 268 de candidați inscriși, 14 au fișele invalide. 51 ...

- REZULTATE… Ministerul Educatiei a publicat ieri lista cadrelor didactice, care au fost admise in etapa de selectie online pentru constituirea Corpului national de experti in management educational. In judetul Vaslui, 17 profesori au fost declarati admisi, urmand ca in perioada urmatoare sa isi depuna…

- Social-democrații ii acuza pe liberali, printr-o postare pe Facebook, ca „tunurile liberale cu maști de protecție incep sa explodeze public”, asta pentru ca „in Romania lui Iohannis și Orban, PANDEMIA s-a transformat in PANDE-MITA!”.Citește și: SONDAJ CURS - Viitorul Parlament va fi controlat…

- Social-democratii ii acuza pe liberali ca „au jefuit bugetul tarii cumparand masti proaste, care nu ii protejeaza pe romani”. PSD reaminteste ca acesta e motivul pentru care l-a chemat pe prim-ministrul Ludovic Orban sa ofere explicatii in scandalul Unifarm, iar toti cei implicati vor trebui sa se prezinte…

- NOUTATI… Veste mare pentru absolventii de liceu: anul acesta nu vor mai da competentele! Acestea se vor echivala cu mediile din liceu sau se vor recunoaste certificate specifice, asa cum a decis Ministerul Educatiei. Au fost si alte decizii importante, luate de sefii Educatiei Nationale, in privinta…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a dat asigurari, miercuri, la Digi 24, ca toți elevii și profesorii care vor merge la școala in luna iunie vor avea asigurate maști de protecție. Este vorba despre elevii claselor a VIII-a și a XII-a care vor susține la finalul cursurilor Evaluarea Naționala, respectiv…

- „Pregatim un act normativ împreuna cu Ministerul Muncii ca pentru persoanele vulnerabile, pentru persoanele care sunt sub incidenta Legii venitului minim garantat sa putem sa asiguram un numar de masti fara sa fie obligati sa le cumpere”, a afirmat seful Executivului. Maști…

- Ludovic Orban a fost intrebat daca pot fi reluate cursurile in scoli dupa data de 15 mai. "Aceasta decizie o vom lua impreuna cu presedintele, cu echipa de la Ministerul Educatiei pe baza estimarilor care sunt facute de Ministerul Sanatatii si va fi luata in functie de contextul epidemiologic…