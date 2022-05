Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții jucatorilor din circuitul ATP s-au declarat ferm impotriva excluderii sportivilor din Rusia și Belarus de la Wimbledon 2022. In același timp, forul masculin poate sancționa indirect All England Club.

- Scandalul de la meciul de hochei dintre Romania și Ungaria este departe de a se incheia, noi acuze venind din interiorul FR de Hochei. Astfel, jucatorii de etnie maghiara sunt acuzați ca au tradat echipa naționala.

- Vicepremierul Sorin Grindeanu este primul oficial roman care a reactionat dupa ce jucatorii Nationalei de hochei au intonat asa-zisul “imn secuiesc” la meciul jucat impotriva Ungariei. El a catalogat gestul jucatorilor de etnie maghiara drept un „afront” și o ”lipsa nerușinata de respect fața de Romania”.…

- Moldova ar fi putut obține, in urma negocierilor din toamna cu Gazprom, un preț mult mai bun pentru gazele naturale rusești. O recunoaște chiar fostul vicepremier pentru reintegrare, Vlad Kulminski, care, in cadrul emisiunii „Puterea a Patra”, de la N4 a mai facut o paranteza, declarind ca in orice…

- Presedintele Miscarii Patria Noastra a spus ca este de imaginat ca stanga, serviciul secret din Romania sau chiar FIDESZ sa fie in spatele cazului buletinelor de vot aruncate, partial arse si gasite intr-un loc transformat in depozit ilegal de deșeuri in apropierea orasului Targu Mures, la Livezeni.…

- Alexandr Slusari vine cu noi acuzații catre Guvernul PAS referitor la uzina metalurgica de la Râbnița. Fostul deputat acuza guvernarea ca ar fi facut un control mimat la uzina metalurgica. Mai mult ca atât, Slusari îi acuza ca nu ar fi raspuns solicitarilor, iar dezmațul…

- "In privința situației create ieri și a modului in care in social media și in anumite canale mass-media au circulat o serie intreaga de informații neconforme cu realitatea, aș vrea sa va spun ca Guvernul Romaniei dezaproba și va acționa prin parghiile pe care le are la orice incercare de a provoca dezechilibre…

- Serviciul de Informații și de Securitate a Republicii Moldova a blocat mai multe site-URI de știri care publica informatii false in contextul starii de urgența. Astfel, au fost sistate portalurile sputnik.md, gagauznews.md și ehomd(.)info.