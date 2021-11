EXACT de lipsea din școlile din România: ELEVII vor da și teste de anxietate Consilierul Ministrului Educatiei Radu Szekely a anuntat, marti, ca vor fi elaborate teste care sa masoare gradul de anxietate al copiilor in contextul pandemiei de COVID-19, al carei nivel este greu de cuantificat, deoarece multi dintre ei nu verbalizeaza acest sentiment. "Nu exista in momentul de fata un instrument prin care sa colectam date privind sanatatea psiho-emotionala a copiilor. Anxietatea exista la copii, in scoli, dar nu este observata suficient, uneori copiii nu verbalizeaza aceasta anxietate. Vor fi elaborate teste care sa fie administrare in scoli si sa masoare gradul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

