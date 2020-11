Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar al Sectorului 1 din București este acuzat de procurorii DNA, de spalare de bani și complicitate la trafic de influența, intr-un dosar penal in care a stabilit o cauțiune de un milion de euro, potrivit unui comunicat al instituției.

- Declarațiile de avere ale fostului primar PSD al Sectorului 1 Daniel Tudorache sunt goale, el declarând doar veniturile din salariu. Tudorache este acuzat de DNA ca, pentru a ascunde sumele de bani obținute ilicit, ar fi deschis conturi bancare prin intermediul fostei soții și al menajerei sale,…

- Tudorita Floros este primarul ales al comunei Ion Corvin A depus declaratiile de avere si de interese in luna august Are in posesie terenuri in Romania si Grecia, alaturi de sot Tudorita Floros este primarul ales al comunei Ion Corvin, judetul Constanta, in urma alegerilor locale din data de 27 septembrie…

- Cristea Gascan este primarul ales al comunei Independenta A depus declaratiile de avere in luna august 2020 Detine terenuri si case in Albesti si Independenta Cristea Gascan este primarul ales al comunei Independenta, judetul Constanta, in urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020. A depus,…

- Vasile Simion este primarul ales al comunei Ghindaresti A depus declaratiile de avere si de interese la mijlocul lunii august Detine un teren si o casa In sectiunea "Documente" puteti vizualiza documentele la care facem referire Vasile Simion este primarul ales al comunei Ghindaresti, judetul Constanta,…

- Noul primar al Sectorului 2, Radu Mihaiu, anunta ca va depune marti, 27 octombrie 2020, juramantul de investire in functie, afirmand ca preia un mandat greu, dar foarte interesant. „E oficial – maine, la ora 14,00, voi depune juramantul. Din pacate, va fi o ceremonie cu usile inchise din cauza pandemiei.…

- Tudorel Gurgu este primarul ales al comunei Ciobanu Nu are terenuri si case in posesie Nu detine conturi bancareTudorel Gurgu este primarul ales al comunei Ciobanu, judetul Constanta, in urma alegerilor locale din data de 27 septembrie 2020. El a depus la inceputul lunii august declaratiile de avere…

- Ultimele declarații de avere publicate de fostul șef de cabinet al primarului S4 Daniel Baluța, Cristian Zarescu, conțin terenuri achiziționate și cu 8 ani in urma, insa netrecute in primele declarații. Zarescu n-a vrut sa ofere explicații, dar Agenția Naționala de Integritate (ANI) spune, generic,…