Ex-președintele francez Nicolas Sarkozy, vinovat de finanţarea ilegală a campaniei electorale Fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy a fost gasi vinovat joi de finantarea ilegala a campaniei sale electorale din 2012, la doar sapte luni dupa ce a mai fost condamnat pentru coruptie si trafic de influenta, transmite EFE. Tribunalul a considerat ca Sarkozy, sef al statului intre 2007 si 2012, a beneficiat de pe urma unui sistem dublu de contabilitate creat pentru a putea eluda limitele de cheltuieli de campanie impuse de legea franceza. EFE aminteste ca aceasta noua decizie a justitiei are loc la sapte luni dupa ce Sarkozy, in varsta de 66 de ani, a fost condamnat in prima instanta la trei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

