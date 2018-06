Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat ca partidul nu va renunta la modificarile legilor Justitiei, deoarece "statul de drept nu este statul de drepti". "Vreti sa lasam Justitia la bunul plac al unor indivizi fara scrupule? Nu cred ca sunteti de acord. Statul de drept este altul decat statul de drepti,…

- Obiectivele mitingului PSD: puterea, abuzurile si respectarea legii. Presedintele PSD Dambovita a anuntat ca manifestatia organizata de Partidul Social Democrat va arata, in primul rand, sustinerea pe care o are partidul in randul poporului, dar si un semnal ca respectarea legii nu este facultativa.…

- Presedintele PSD Dambovita, senatorul Adrian Tutuianu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, la Targoviste, ca efectele mitingului de sambata vor fi urmatoarele: sa arate sustinerea pe care o are PSD, sa traga un semnal de alarma despre cum functioneaza Justitia si sa arate ca respectarea…

- Presedintele american Donald Trump a suferit miercuri un regres judiciar in ceea ce priveste unealta sa favorita de comunicare, un magistrat federal estimand ca nu ii va putea bloca pe Twitter pe criticii sai, noteaza AFP, potrivit news.ro.Decizia judecatoarei newyorkeze Naomi Reice Buchwald…

- O instanta germana a prelungit detentia fostului lider catalan Carles Puigdemont in asteptarea unei decizii ce va fi luata de o instanta superioara in privinta extradarii acestuia in Spania, a precizat luni procurorul general din Schleswig, citat de Reuters. "A comparut calm si stapan…