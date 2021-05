Ex-premierul Mihai Tudose, atac suburban la ministrul Sănătății în baza unei știri false Fostul prim-ministru social democrat Mihai Tudose, in prezent europarlamentar, o numește „meduza fara creier” pe Ioana Mihaila, actualul ministru al Sanatații, pe motiv ca academicianului Leon Danaila nu i s-ar permite o intervenție chirurgicala. Doar ca ilustrul doctor susține ca nu e pe nicio lista de așteptare pentru operație din simplul motiv ca nu are vreo nevoie medicala. Postarea fostului premier se intituleaza „Meduza de la Sanatate” și a fost facuta publica pe pagina personala de Facebook. „Crunta lipsa de umanitate a ministresei pluseriste de la Sanatate fața de suferința academicianului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

