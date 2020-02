Ex-ministru PSD: Visul lui Ludovic Orban este un coșmar Fostul ministru al Dezvoltarii, Daniel Suciu (PSD), a taxat duminica masurile luate de liberali la guvernare. „Și cand s-au trezit din visul lui Orban, liberalii ne “propagheaza” despre viitorul țarii cu ei. In proiecția lor, sanatatea trebuie sa fie pe mana baieților deștepți din privat, dezvoltarea și maine, sau azi, ca inca nu e clar, pe mana lui Ștefan Grinda, educația pe la uși cu Anisie și soarta salariaților și pensionarilor decisa de catastrofa Violeta, spaima liftierilor. Daca acesta este visul vostru, el devine zilnic un coșmar! Am mai aflat azi ca medicii, profesorii și toți… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

