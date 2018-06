Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, joi, pe fostul ministru al Energiei Constantin Nita la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, fiind acuzat de DNA ca ar fi primit bani de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu. Decizia este definitiva. Instanta…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, joi, pe fostul ministru al Energiei Constantin Nita la 4 ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta, fiind acuzat de DNA ca ar fi primit bani de la omul de afaceri Tiberiu Urdareanu. Decizia este definitiva. Instanța…

