Ex-ministru al Energiei: prețul gazelor s-ar putea majora cu 25-30% Prețul gazelor ar putea crește cu un sfert și chiar o treime, crede fostul ministru al Energiei, Razvan Nicolescu. In opinia sa, motivul este generat de finalizarea gazoductului BRUA 1, ale carui costuri vor trebui amortizate in viitorul apropiat. In opinia expertului roman in energie, nu au fost depuse toate eforturile pentru optimizarea proiectului. „Din pacate, Romania nu a facut suficiente eforturi pentru ca interconectarile dintre Grecia și Bulgaria sa se realizeze in același timp cu BRUA 1, deși angajamentele erau pentru toata lumea. De asemenea, Comisia Europeana nu a fost intransigenta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

