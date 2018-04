Stiri pe aceeasi tema

- În urma simularii probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat organizate de Ministerul Educației Naționale în perioada 19-22 martie 2018, situația statistica generata de rezultatele înregistrate releva ca ponderea elevilor de clasa a XII-a cu medii care asigura promovarea…

- Un caz absurd a ieșit la iveala zilele trecute. Dupa ce un barbat din Vaslui a ținut primele pagini ale ziarelor din strainatate, pentru ca judecatorii nu voiau sa il recunoasca drept viu, acum un alt caz a ieșit la iveala, de data aceasta in Iași. Magistratii au decis ca un sofer mort isi poate folosi…

- Fata Catincai Roman, Calina, a plecat in vacanța in Spania, alaturi de fiul unui politician. Ștefan Manolache, mare „crai de București” și-a facut bagajele și s-a indreptat catre aceeași destinație, in Catalonia. Tanarul este fiul unui politician din Iași. El a mai fost intr-o relație cu bloggerița…

- Fata Catincai Roman, Calina, a plecat in vacanța in Spania, alaturi de fiul unui politician. Ștefan Manolache, mare „crai de București” și-a facut bagajele și s-a indreptat catre aceeași destinație, in Catalonia. Tanarul este fiul unui politician din Iași. El a mai fost intr-o relație cu bloggerița…

- Rezultatul necropsiei lui Alexandru Țuțulica a aparut. Potrivit unor surse din cadrul anchetei, cauza morții tanarului ar fi asfixierea, cauzata de un edem pulmonar. Alexandru Țuțulica, un tanar de 28 de ani, a murit dupa ce a fost abandonat pe marginea șoselei de catre prietenii sai. Ionuț, șoferul…

- Caz cutremurator in municipiul Botoșani, duminica noapte. O fata de 13 ani a fost transferata in stare critica la Iași, dupa o cadere in gol de la etajul IV al unui bloc din cartierul Grivița. La fața locului a ajuns un echipaj SMURD și din cazua starii grave in care fata se afla, adolescenta a […]…

- Adela de la ”Bravo, ai Stil ”a fost la un pas sa caștige ediția a doua a concursului, reușind sa ajunga printre finaliste. Emisiunea ajutat-o nu numai sa capete notorietate și ”stil”, ci și un iubit, pe Ștefan, pe care i l-a ”furat” fostei colege de platou, Silvia. Tocmai de asta, poate, relația nu…

- IQOS a devenit foarte popular in Romania, unde n-are probleme de natura legala, dar in Statele Unite ale Americii situatia sta cu totul altfel. Tehnologia IQOS este din ce in ce mai populara in ultima perioada iar, odata cu popularitatea, s-au inmultit si controversele legate de efectele nocive pe care…