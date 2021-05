Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Clujului, Emil Boc, considera ca premierul Florin Cițu este o varianta potrivita pentru conducerea Partidului Național Liberal, condus acum de Ludovic Orban. In ceea ce privește un eventual tandem la varful PNL, Boc susține ca nu se va implica „mai mult decat ii permite funcția” actuala de…

- Mai mulți parlamentari PNL lucreaza la un proiect de modificare a legii care îi scapa de închisoare pe cei inculpați pentru evaziune fiscala daca achita prejudiciul, a susținut miercuri premierul Florin Cîțu. El a mai spus ca a cerut și o evaluare a impactului actului normativ, iar…

- „Avem cea mai buna strategie pana acum pentru ca conformarea voluntara a crescut pentru prima oara in acesti doi ani de zile. Nu pot sa va dau cifrele pentru luna aprilie, dar va spun ca sunt incasari record la venitul de stat, prin conformare voluntara. Nu am crescut taxele in acesti ani. Din contra.…

- Florin Cițu a ales sa plece din ședința coaliției guvernamentale, in care USR-PLUS i-au cerut demisia. Cițu a ieșit din ședința pentru a merge la o emisiune la o televiziune de știri. Premierul a fost aparat de garzile SPP in momentul in care reporterii s-au indreptat spre el ca sa il intrebe…

- „Timișoara nu a redus numarul paturilor paturile ATI de Covid, ci l-a crescut. I-aș fi spus cu drag asta domnului Cițu, daca ne cerea informații”, a spus miercuri pentru Libertatea Dorel Sandesc, șeful secției ATI de la Spitalul Județean Timișoara. Doctorul a incercat sa afle de ce tot miercuri, cu…

- ”Gata! Legea bugetului a fost promulgata! Avem cel mai echilibrat buget din ultimii 30 de ani, un buget care se concentreaza pe investitii. Am promis, am facut”, a scris premierul, luni, pe Facebook, dupa promulgarea Legii bugetului de stat. Premierul a precizat ca lucrurile promise trebuie indeplinite.…

- In Monitorul Oficial Partea I numarul 182 din 23 februarie 2021 a fost publicata Decizia numarul 145 "privind constatarea incetarii de drept a raportului de serviciu al domnului Adrian Viorel Nicolaescu, inspector guvernamental in cadrul Secretariatului General al Guvernului, ca urmare a indeplinirii…

- Romania ar putea adera la spațiul Schengen in acest an, daca va avea un raport MCV favorabil, iar adoptarea monedei euro ar putea fi facuta dupa 2024, insa obiectivul principal nu il reprezinta simpla aderare, ci reformarea economiei intr-una puternica, a declarat Florin Cițu. „Parcursul pentru euro…