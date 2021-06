Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut marți, la finalul ședinței de lucru cu Prim-ministrul Romaniei și membri ai Guvernului pe tema campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, o scurta declarație de presa. Cele mai importante declarații ale președintelui Iohannis Vrem accelerarea campaniei…

- Presedintele Klaus Iohannis a convocat, marti, o sedinta de lucru cu prim-ministrul Florin Citu si membri ai Guvernului pe tema campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, a anuntat Administratia Prezidentiala.

- Ministerul Economiei vine cu noi propuneri de relaxare pentru 1 iunie, printre acestea se numara renunțarea la masca de protecție in aer liber in zonele cu grad ridicat de vaccinare, potrivit informațiilor Digi24. De asemenea, accesul la piscine, atat in cazul celor interioare cat și a celor exterioare,…

- Premierul Cițu a vorbit din nou, de aceasta data marți, despre campania de vaccinare impotriva COVID-19. Cu doar cateva zile inainte de Sarbatorile Pascale ortodoxe, șeful Guvernului a participat, marți, de la Palatul Victoria, la o ședința in sistem online cu ministrul de Interne, Lucian Bode, cu prefecții…

- Premierul Florin Citu efectueaza vineri o vizita oficiala in judetul Cluj, fiind insotit de ministrul de Interne, Lucian Bode. Cu aceasta ocazie, se va intalni cu reprezentanti ai industriei de evenimente din Cluj-Napoca, dar si cu primari din judet si va vizita un centru de vaccinare. In prima parte…

- Edilul municipiului Galați se arata nemulțumit de felul in care se distribuie dozele de vaccin antiCovid la nivelul județelor. Ionuț Pucheanu sageteaza actualul Executiv, considerand ca ”Guvernul trebuie sa renunțe la politizarea campaniei de vaccinare și sa țina cont de toți romanii”. Primarul municipiului…