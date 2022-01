Evrika! România a scăpat de cel mai mic salariu din Europa. Iată ce ţări stau mai prost decât noi! Romania a atins o performanta la care se chinuie de mult. A scapat de stampila tarii cu cel mai mic salariu din Europa. Tara noastra se afla acum pe antepenultimul loc in acest nedorit top, cu 515 euro pe luna. Mai puțin decat noi se caștiga in Letonia (500 de euro) și Bulgaria (332 de […] The post Evrika! Romania a scapat de cel mai mic salariu din Europa. Iata ce tari stau mai prost decat noi! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Un numar de 21 din cele 27 de state membre ale Uniunii Europene aveau, la 1 ianuarie 2022, un salariu minim pe economie, exceptii fiind Danemarca, Italia, Cipru, Austria, Finlanda si Suedia, arata datele publicate, vineri, de Oficiul European de Statistica (Eurostat).

- Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de tari membre) aveau la 1 ianuarie 2022 un salariu minim pe economie, in 13 tari membre UE fiind salarii minime sub 1.000 de euro pe luna, in doua state depasesc usor 1.000 de euro, iar alte sase aveau salarii minime de peste 1.500…

