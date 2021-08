Stiri pe aceeasi tema

- ​Premierul polonez, Mateusz Morawiecki, a respins joi mesajul critic al secretarului de stat al SUA, Antony Blinken, asupra noii legi privind mass-media votata de parlamentul de la Varsovia care va afecta un post american, relateaza agentia EFE, citata de Agerpres.„Prietenii nostri americani…

- Intr-un interviu acordat postului american Fox News, premierul ungar Viktor Orban constata ca a devenit ”oaia neagra” a UE, pentru ca se opune unei societati de tip ”post-crestin si post-national”. De asemenea, Orban considera o insulta la adresa poporului ungar includerea Ungariei de catre presedintele…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si-a reafirmat marti, in timpul unei vizite in Ciprul de Nord, atasamentul pentru solutia cu doua state si a acuzat guvernul cipriot-grec de "necinste" in solutionarea divizarii insulei mediteraneene. Seful diplomatiei americane Antony Blinken a condamnat anuntul…

- Pe baza sigurantei, tolerantei si a raspunsului imunitar generat la cei 144 de copii cuprinsi in studiile de faza 1 ale vaccinului sau administrat in doua doze, Pfizer a spus ca va testa o doza de 10 micrograme la copiii cu varste intre 5 si 11 ani si 3 micrograme pentru grupa de varsta 6 luni pana…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a declarat luni ca relatiile dintre Rusia si Uniunea Europeana trec printr-o "criza de incredere fara precedent" si a pledat pentru un dialog direct si pe picior de egalitate cu cele 27 de state membre, potrivit agentiilor de presa EFE si TASS. "Situatia…

- Șeful diplomației americane, Antony Blinken, a anunțat ca Statele Unite vor ajuta la reconstruirea regiunii Gaza ca parte a eforturilor de a pastra pacea in zona și de a menține armistițiul stabilit intre Israel și militanții palestinieni, scrie Reuters.

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov a salutat miercuri seara, la Reykjavik, discutii "constructive" cu omologul sau american Antony Blinken dupa prima lor intalnire de la venirea la Casa Alba a presedintelui Joe Biden, transmite joi AFP. "Discutia mi s-a parut constructiva", a spus Lavrov,…