- „Putem considera ca Simona Halep este o personalitate marcanta care prin tot ceea ce face contribuie din plin la imaginea pozitiva pe care Clujul o oare in acest moment pe plan national, dar si international” – se arata intr-una dintre recomandarile pentru acordarea titlului de cetatean de onoare al…

- Peste 100 de noi proiecte cu o valoare totala de 1,3 miliarde lei au fost aprobate pentru a primi finantare prin Fondul de Dezvoltare si Investitii (FDI), iar alte circa 1.100 sunt pe lista de asteptare.

- "Raportul Comisiei Europene din cadrul Mecanismului de cooperare si verificare, dat publicitatii astazi, este unul extrem de critic si care confirma faptul ca provocarile la adresa independentei sistemului judiciar din Romania reprezinta o serioasa imensa de ingrijorare pentru Uniunea Europeana. Toti…

- Aurelia Mut, procuroarea-sefa din localitatea maramureseana Targu Lapus si matusa principalului suspect al crimei careia i-a cazut victima padurarul Liviu Pop, „a rezolvat“ de-a lungul timpul mai multe dosare in favoarea unor hoti de lemne sau braconieri.

- CERERE… Ajuns pe masa judecatorilor Curtii de Apel Iasi, dosarul afaceristului Catalin Ursu, condamnat deja la 8 ani de detentie, se loveste de incapatanarea inculpatului de a scapa de puscarie. Zilele trecute, afaceristul penal s-a adresat instantei cu o cerere de recuzare a judecatorilor, cerere respinsa,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca modul pagubos de a legifera al decidentilor politici in domeniul invatamantului are efecte in special in invatamantul superior.Aici, in Sibiu, s a construit in jurul universitatii un ecosistem functional din care fac parte actori din mediul economic,…

- Romania a invins Malta, scor 1-0. Cornel Dinu nu a fost mulțumit de modul in care selecționerul Cosmin Contra a pregatit partida. „Dupa parerea mea, este distractiv ca a incurcat tactica baiatul asta care seamana cu Banderas. Cu Cholo Simeone nu, ca ala stie fotbal. El incearca cu Cholo, dar e mai mult…

- Pro Tv este in continuare lider de audiența in topul televiziunilor generaliste din Romania, chiar daca a pierdut mulți oameni in ultimii ani și inca pleaca oameni de baza. Dupa ce aproape toata echipa coordonata de Mona Segall, care se ocupa cu producțiile de divertisment, a plecat la Antena 1, acum…