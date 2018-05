Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Ludovic Orban va fi primit luni, la Berlin, de cancelarul german Angela Merkel, au declarat pentru „Adevarul“ surse liberale. Din delegatia PNL vor mai face parte Cristian Busoi, Siegfried Muresan, Robert Sighiartau si Vlad Nistor.

- Președintele PNL Ludodvic Orban va face o vizita de doua zile in Germania in perioada 13-15 mai, in cadrul careia va avea o intrevedere cu Angela Merkel, luni dupa-amiaza, au precizat surse lilberale pentru HotNews.ro.

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, ironic, ca decizia decizia Comisiei Europene prin care fondurile europene ar putea fi conditionate de respectarea statului de drept este o problema mondiala de care “depinde incalzirea globala sau racirea globala”, potrivit news.ro. Totusi, Dragnea a spus…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a explicat ca nu este impotriva proiectului liderilor UE de a lega acordarea fondurilor europene de respectarea statului de drept.”In ceea ce privește asocierea statului de drept cu fondurile europene, eu nu am nimic impotriva, dar este o discuție aflata abia…

- Intr-un interviu acordat la implinirea unui an de mandat, presedintele Frantei, Emmanuel Macron, l-a laudat pe Klaus Iohannis, pentru ca nu a lasat Romania sa ajunga in situatia in care sunt Polonia si Ungaria. Macron a recunoscut ca in toata Europa sunt in crestere tendintele populiste si „democratiile…

- Președintele Klaus Iohannis a fost invitat in Germania, la vara, in lumina evenimentelor politice care au avut loc in Romania. La inceputul lunii iunie, șeful statului va avea o intalnire cu mai-marii statului german, care ii va aduce un plus semnificativ de imagine in statul condus de cancelarul Angela…

- Angela Merkel a inceput cel de al patrulea mandat in calitate de cancelar al Germaniei, dupa ce a obtinut, pe 14 martie, votul de investitura in Parlamentul de la Berlin. Negocierile cu partenerii de coalitie, Partidul Social-Democrat German, au fost extrem de lungi si de dificile. Structura cabinetului…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, considera ca "hotararile mari" ale presedintelui Klaus Iohannis nu pot fi clintite de agitatia creata de coalitia majoritara, dovada in acest sens fiind temele abordate in intalnirea cu premierul Viorica Dancila si liderul PSD, Liviu Dragnea. "Pozitia presedintelui extrem…