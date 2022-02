Evoluțiile burselor internaționale, 16 februarie Bursa japoneza a inchis sedinta de miercuri in crestere cu 2,22%, in urma atenuarii tensiunilor geopolitice, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 27.460,40 puncte, in crestere cu 595,21 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

