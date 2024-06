Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei in luna mai 2024 comparativ cu luna mai 2023 a fost 5,1%, anunta Institutul National de Statistica (INS), fiind cea de-a patra scadere consecutiva a acestui indicator. Rata anuala a inflatiei in luna aprilie 2024 comparativ cu luna aprilie 2023 a fost 5,9%.

- Rata inflației a scazut in Romania, deși alimentele și serviciile s-au scumpit. Ce spune șeful BNR, Mugur Isarescu Rata inflației a scazut in Romania, in ultimele luni, anunța Institutul National de Statistica (INS). Aceștia spun ca rata a coborat in luna mai, la 5,12% de la 5,9% cat era in aprilie. …

- Inflația, acel monstru economic pe care mulți il temem și il urmarim cu atenție, pare sa fi luat o mica pauza in luna aprilie a anului 2024. Datele proaspat publicate de catre Institutul Național de Statistica (INS) ne ofera o imagine interesanta asupra evoluției prețurilor in diverse sectoare ale economiei.…

- Institutul Național de Statistica a anunțat joi ca rata anuala a inflatiei a coborat in luna martie 2024 la 6,61%, de la 7,23% in februarie. Marfurile alimentare s-au scumpit cu 2,81%, cele nealimentare cu 8,06%, iar serviciile cu 10,20%. „Indicele preturilor de consum in luna martie 2024, comparativ…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat o inițiativa de imbunatațire a controlului prețurilor pentru energie, gaze și alimente. In urmatoarele saptamani, vom demara eforturi de stabilizare a prețurilor și combatere a inflației, a declarat premierul, la ședința guvernamentala. Lupta impotriva inflației Inflația…