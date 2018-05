Evolutii economice ingrijoratoare pe primul trimestru 2018: Asteptam o incetinire a cresterii, dar nu atat de brusca. In continuare, pericolul major este agricultura

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Nicolae, deputat PSD Prahova Puterea de cumparare a salariaților a crescut in mod real, ceea ce inseamna ca nivelul de trai al romanilor a cunoscut o creștere dupa venirea PSD la guvernare. Realitatea contrazice, din nou, propaganda Opoziției și lista de minciuni a președintelui Iohannis. In…

- Institutul National de Statistica a anuntat zilele acestea ca inflatia a ajuns la 5 , cea mai mare valoare din ultimii cinci ani, dovada ca Guvernul a scapat economia din mana. Pe fondul asa zisei revolutii fiscale, preturile au explodat, in timp ce veniturile romanilor chiar si celor care, culmea,…

- Andrei Nicolae, deputat PSD Prahova Acest fapt este constatat de Eurostat, care comunica avansul consistent al creșterilor de salarii din Romania, comparativ cu media europeana. In 2017, costul cu forța de munca in Romania a crescut cu 17,1%, in medie, fața de 2,3% in UE. Cu toate aceste creșteri remarcabile,…

- La o zi dupa ce INS anunta scaderea salariilor in sanatate, Guvernul a adoptat o hotarare prin care Institutul National de Statistica va trece sub coordonarea premierului, scrie Ziare.com. 0 0 0 0 0 0

- ADVERTORIAL POLITIC Investitiile nete realizate in economia nationala au insumat 77,9 miliarde de lei in 2017, in crestere cu 6,4% comparativ cu 2016, arata datele comunicate de Institutul National de Statistica (INS). Datele oficiale, certe, arata ca cifra ar fi fost si mai mare daca guvernul tehnocrat…

- Romania se apropie de nivelurile de creștere de dinaintea crizei din 2008 și, la fel ca și atunci, aceasta provine din creșterea masiva a consumului, urmata de creșterea prețurilor și a dobanzilor. Consumul crescut din Romania se transforma in locuri de munca in statele din care importam masiv, precum…

- Un studiu publicat, vineri, de catre Institutul Național de Statistica arata ca înnoptarile înregistrate în structurile de primire turistica din România au însumat 1,361 milioane, în ianuarie 2018, în crestere cu 9,6% fata de acelasi interval din anul…

- Deși avem cea mai mare rata a proprietarilor de locuințe din Europa, 96%, fața de media europeana care este de 69,5%, suntem proprietari pe cele mai mici și mai vechi case de pe continent, potrivit informațiilor furnizate de bancile pentru locuințe din Romania. „Romanii sunt proprietari pe o bojdeuca…