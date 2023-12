Stiri pe aceeasi tema

- Ne aflam la finalul unui an incarcat de provocari, un an complicat la nivelul intregului mapamond, in care economiile lumii au fost marcate de incertitudini, pe fondul recesiunii, dar si al unor conflicte militare. In pofida acestor impedimente, Romania a reusit sa pastreze un trend economic ascendent,…

- Economia Statelor Unite a crescut cu 5,2% in trimestrul trei, peste estimarile initiale, ca efect al investitiilor companiilor si al cheltuielilor guvernamentale mai puternice, a raportat miercuri Departamentul pentru Comert, transmite CNBC, citat de news.ro.Produsul intern brut, o masura a tuturor…

- PIB-ul Romaniei a inregistrat in trimestrul III o creștere cu 0,2 % fața de aceeași perioada a anului trecut. Fata de acelasi trimestru din anul 2022, Produsul intern brut a inregistrat in trimestrul III o creștere cu 0,2 % pe seria bruta si cu 2,1% pe seria ajustata sezonier, arata datele publicate…

- Un nou raport al ONU prezinta o imagine dura a economiei palestiniene dupa o luna de razboi. Produsul intern brut a scazut cu 4% in Cisiordania și Gaza in prima luna a razboiului, trimițand peste 400.

- Economia Indoneziei inregistreaza cea mai slaba creștere din ultimii doi ani. Exporturile s-au redus, iar cheltuielile gospodariilor s-au temperatEconomia indoneziana a inregistrat o creștere consistenta in trimestrul al treilea. Totuși, a incetinit mai mult decat se aștepta, ajungand la cea mai…

- Produsul intern brut, o masura a tuturor bunurilor si serviciilor produse in SUA, a crescut cu un ritm anual de 4,9%, ajustat sezonier, in perioada iulie-septembrie, fata de un ritm nerevizuit de 2,1% in trimestrul al doilea, a raportat joi Departamentul pentru Comert. Economistii chestionati de Dow…

- Siguranța alimentara a unui popor este o problema prioritara pentru orice guvern, iar asigurarea acesteia se inscrie sau ar trebui sa se inscrie, intotdeauna, pe prima pagina a unui program de guvernare. Avand la granița un razboi, iar in Orientul Mijlociu a izbucnit un nou conflict, cu riscul de a…

- Verificarea stadiului pregatirii populatiei, economiei și a teritoriului pentru aparare este scopul exercițiului de mobilizare MOBEX VN-VS-23. Exercițiul se desfașoara in perioada 2 – 7 octombrie 2023 in județele Vrancea și Vaslui, anunța autoritațile care susțin ca acesta are caracter de rutina. MOBEX…