Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana se confrunta cu o criza a migrantilor la frontierele sale estice, alimentata, potrivit blocului comunitar, de Belarus, tensiunile dintre Ucraina si Rusia rabufnesc din nou, Bruxellesul este blocat intr-o disputa cu guvernele din Polonia si Ungaria pe tema statului de drept si a democratiei,…

- Ungaria inregistreaza miercuri 10.265 de noi infecții COVID-19, cel mai mare numar zilnic de la sfarșitul lunii martie, a anunțat guvernul. Cazurile zilnice se apropie de varful de 11.265, atins in timpul celui de-al treilea val al pandemiei. Ungaria nu are aproape nicio restricție in vigoare…

- Prețul mediu zilnic al pieței spot a ajuns la nivelul de 263,89 de euro/MWh pentru Romania și Ungaria, cu aproape 30 de euro pentru urmatorul preț, cel platit de Slovenia. De altfel, țarile din Europa Centrala și de Est, cu excepția Poloniei, au platit cel mai mult pentru achiziționarea energiei.La…

- “XVision, start-up-ul MedTech care ii ajuta pe medici in interpretarea radiografiilor prin inteligenta artificiala, anunta atragerea unei noi runde de finantare pentru expansiunea in restul regiunii CEE. ROCA X, parte din Impetum Group si unul dintre investitorii in XVision, deschide runda care va ajuta…

- In ultimele 12 luni, Euroins Romania a atras majorari de capital de peste 300 de milioane de lei. Compania anunta ca se concentreaza pe diversificarea produselor non-RCA, intensifica digitalizarea si consolideaza guvernanta corporativa. “Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a semnat…

- Produsul Intern Brut al Romaniei ar putea fi mai mare cu 24 miliarde de euro anual pana in 2030 – o majorare de 8,7% pe an – prin cresterea egalitatii de gen, potrivit raportului „Win-Win: How Empowering Women Can Benefit Central and Eastern Europe”, publicat de o companie de consultanta. Conform unui…

- ”Bonami, retailerul online cu mobilier si accesorii pentru casa, creste din nou. Dupa Europa Centrala, acesta se extinde acum in Slovenia, Croatia, Lituania si Letonia. Toate aceste tari au in comun apropierea geografica fata de pietele unde isi desfasoara activitatea Bonami, precum si potentialul semnificativ…