Fața de perioada in care a fost in vigoare starea de urgența, numarul salariaților aflați in șomaj tehnic din cauza pandemiei de coronavirus a scazut considerabil. Astfel, daca in martie, dupa instituirea starii de urgența, nu mai puțin de 15.823 persoane aveau contractul de munca suspendat, acum in aceasta situație se mai afla 4.625 salariați, […] Articolul Evoluție pozitiva in economia privata apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .