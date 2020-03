Stiri pe aceeasi tema

- Noul context economic și social schimba și raportarea angajaților și angajatorilor la conceptul de munca de la domiciliu. Astfel, numarul de joburi remote disponibile s-a triplat, de la începutul lunii martie, comparativ cu aceeași perioada a anului trecut. La fel de mult au crescut și cautarile…

- BMunca remote, limitarea ședințelor extinse, a calatoriilor și gasirea unor alternative viabile care sa permita continuarea activitaților din cadrul companiilor, ca și pana acum, reprezinta realitatea la care trebuie sa se adapteze, cel puțin pentru o perioada, și angajatorii din Romania. In acest context,…

- Totodata, persoanelor care li s-a impus carantina le este interzis sa intre in sediul ICCJ. Acestea trebuie sa anunțe situația prin e-mail sau telefon. Jandarmii vor verifica cetațenii care merg la instanța.”Organele de jandarmi care asigura paza sediilor Inaltei Curți de Casație și Justiție vor efectua…

- Bilete de tratament disponibile, pentru prima serie din acest an, la Casa Judeteana de Pensii. Casa Judeteana de Pensii Arges anunta ca pentru prima serie din acest an, cu date de plecare in perioada 17-20 februarie 2020, i-au fost repartizate 47 de bilete de tratament balnear in statiunile Covasna,…

- București, 16 ianuarie 2020: Aproape 4 milioane de cautari au fost inregistrate, in 2019, pentru joburile de șofer, pe eJobs.ro, cea mai mare platforma de recrutare online din Romania. Urmatoarele cele mai cautate joburi au fost cele de contabili și economiști, care au adunat, cumulat, aproape 3 milioane…

- Deputatul Ionut Mosteanu, purtator de cuvant al Comitetului Executiv al Aliantei USR PLUS, a declarat ca pana la sfarsitul acestei luni ar urma sa fie stabilite modalitatile de departajare a candidatilor USR si ai PLUS pentru alegerile locale. De altfel, luni, in cadrul sedintei Birourilor…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Alba anunta inceperea perioadei de inregistrare a aplicațiilor in programul destinat studenților care doresc sa desfașoare o activitate lucrativa pe teritoriul Germaniei pe perioada vacanței de vara (minim 2 luni). Potrivit reprezentanților AJOFM…