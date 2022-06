Stiri pe aceeasi tema

- Cererea mare de produse și servicii dupa ridicarea restricțiilor Covid-19 și conflictul din Ucraina au dus la o creștere accelerata a inflației, pana la pragul de 14,5% la finalul lunii mai, potrivit Institutului Național de Statistica, erodand situația financiara a romanilor. Doar o parte au primit…

- Economia Romaniei a crescut cu 5,2% in primul trimestru al acestui an fata de trimestrul precedent, in timp ce fata de perioada similara a anului trecut avansul consemnat a fost de 6,5%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti.In ceea ce priveste evolutia PIB in…

- Inflația a ajuns la 13,8% in luna aprilie, potrivit Institutului Național de Statistica, mult peste așteptarile BNR, care estima ca inflația va ajunge la 12% la jumatatea anului. Inflația in aprilie a crescut cu aproape trei procente fața de luna martie, cand a fost 10,15%. In luna februarie, rata anuala…

- Agentiile de turism care vor aduce turisti straini in Romania vor putea primi o subventie printr-o schema de minimis aflata in prezent in faza finala de dezbatere, a anuntat, joi, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Romania a avut cea mai mare scadere a numarului de turiști straini din Uniunea Europeana. Ce spune președintele ANAT Romania a avut in ultimii doi ani cea mai mare scadere a turismului de incoming din Uniunea Europeana, fiind aproape zero la nivelul anului 2020, a declarat joi presedintele Asociatiei…

- Romania a avut in ultimii doi ani cea mai mare scadere a turismului de incoming din Uniunea Europeana, fiind aproape zero la nivelul anului 2020, a declarat joi presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca. "In Romania sunt cam 2.200 de agentii licentiate, aproape 40-…

- Gazele naturale, combustibilii, cartofii si uleiul au cunoscut cele mai mari creșteri de prețuri, in ultimul an, in timp ce singura ieftinire s-a inregistrat la energia electrica, in contextul prevederilor OUG nr.118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica…

- Caștigul salarial mediu brut a crescut in luna februarie fata de ianuarie Foto: Wikipedia.org Câștigul salarial mediu brut a fost, în luna februarie, de 6.059 de lei, mai mare cu 28 de lei decât în ianuarie, iar câștigul salarial mediu net s-a situat la 3.721 de…