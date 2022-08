Evoluția preţurilor mondiale la alimente - Anunțul făcut de FAO Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut si in luna iulie, pentru a patra luna consecutiva, coborand si mai mult fata de maximul istoric atins in luna martie, gratie in special declinului preturilor la cereale si uleiuri vegetale, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro BACK TO TOP…

Stiri pe aceeasi tema

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat joi la 7,21% pe an, de la 7,18% pe an, miercuri, un nivel mai mare fiind inregistrat pe 7 mai 2010, respectiv 7,25%, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, a fost cotat miercuri la 6,99%, in urcare fata de marți, cand a fost cotat la 6,93%, arata datele publicate de BNR. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut in iunie pentru a treia luna consecutiv, dar raman aproape de nivelul record din martie, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura, transmite Reuters.

- Obiectivele de eradicare a foametei si de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera din agricultura nu vor fi atinse in 2030 daca agricultura "nu castiga in eficacitate", au apreciat Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO) si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei contractate inainte de luna mai 2019, si-a reluat cresterea, dupa cinci zile de pauza, si a urcat luni la 6,26%. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul de la Budapesta a extins pana la 1 octombrie plafonarea preturilor la combustibili si la unele alimente de baza in Ungaria, in timp ce plafonarea dobanzilor la creditele ipotecare va ramane in vigoare pana la finalul anului, a anuntat joi premierul Viktor Orban, pe pagina sa de Facebook,…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a crescut joi la 5,93% pe an, de la 5,90% pe an in sedinta precedenta, conform informatiilor publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, joi, despre cresterile de preturi si a inflatiei, si despre o posibila inghetare a preturilor la alimente, ca are convingerea ca masurile de austeritate nu au fost cele mai potrivite, la criza precedenta si ca in momentul de fata, trebuie sa adaptam setul de masuri,…