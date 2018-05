Evoluția PIB, T1 2018. Câteva explicații Pe 15 mai, Institutul Național de Statistica a publicat primele semnale privind evoluția Produsului Intern Brut (PIB) la primul trimestru al acestui an, care stagneaza fața de trimestrul precedent, și creste cu 4% fața de același trimestru al anului anterior. In linie cu semnalele ridicate de majoritatea economiștilor, economia Romaniei stagneaza. Dinamica ciclului economic indica faptul ca dupa perioada de expansiune peste nivelul potențial (anul 2017), urmeaza perioada temperarii (decelerarea care se anunța deja in 2018) și apoi declinul (recesiunea… care se apropie!). Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

Stiri pe aceeasi tema

