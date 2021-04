Stiri pe aceeasi tema

- Dupa doua zile de negociere, discutiile intre ambasadorii tarilor membre s-au lovit joi de refuzul Austriei, Sloveniei si Republicii Cehe de a sprijini un compromis propus de presedintia portugheza a UE, sustin surse diplomatice citate de AFP.

- Pe baza relațiilor îndelungate cu furnizorii chinezi, compania brașoveana Visual Fan, care vinde dispozitivele electronice marca Allview, a raportat anul trecut afaceri record de peste 82,75 milioane de euro, cea mai mare din cei 19 ani de activitate, a anunțat marți compania. Profitul net s-a…

- Uniunea Europeana a exportat - de la inceputul lui decembrie - in Regatul Unit aproximativ 21 de de milioane de doze de vaccin impotriva COVID-19 de pe teritoriul european - reprezentand doua treimi din dozele administrate pana in prezent britanicilor -, arata date europene publicate joi, relateaza…

- Peste 200 de milioane de doze de vaccin anti-Covid-19 au fost administrate in cel putin 107 de tari si teritorii, potrivit unui bilant realizat de AFP. Aproximativ 45 la suta din injectii au fost efectuate in tarile bogate din G7, ai caror membri si-au luat angajamentul in favoarea unei impartiri…

- Sistemele sanitare nationale au administrat la nivel mondial 103,8 milioane de doze de vaccin anticoronavirus. Cifra depaseste numarul cazurilor de COVID-19 confirmate la nivel mondial: 103,3 milioane, potrivit datelor furnizate de ministerele sanatatii din intreaga lume si de

- Borna de 100 de milioane de cazuri de COVID-19 la nivel global a fost depașita, miercuri, intr-o perioada in care multe țari se lupta cu noile variante ale virusului și cu livrarile insuficiente de vaccinuri anti-coronavirus, informeaza Reuters, citata de HotNews.ro.Conform site-ului worldometers.info,…

- In ultimele 24 de ore, 459 de doze de vaccin anti-Covid au fost administrate persoanelor care lucreaza in domeniul sanatații, in județul Timiș. Din aceste doze, 252 reprezinta a doua doza de vaccin, ele fiind administrate personalului medical de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara.

- Peste 17 milioane de doze de vaccin anti-COVID au fost deja administrate in 38 de țari, dupa mai bine de o luna de cand a inceput campania de imunizare. Potrivit Bloomberg, livrarea altor miliarde de doze va fi una dintre cele mai mari provocari logistice din istorie.