- Numarul deceselor inregistrate in luna martie 2020 a fost de 22.591, cu 892 decese mai multe decat in luna februarie 2020, iar numarul deceselor copiilor cu varsta sub 1 an, inregistrate in aceeași perioada, a fost de 83, in scadere cu 19 decese fata de luna februarie 2020, anunța INS.In…

- Pandemia noului coronavirus se apropie de 200.000 de morti in lume, relateaza AFP care prezinta noi bilanturi, noi masuri si fapte marcante in evolutia covid-19.RAMADAN SUMBRU Sute de milioane de musulmani auinceput vineri o luna de ramadan sub semnul izolarii. Moscheile sunt obligate…

- Noile decese, inregistrate de joi, ora locala 20.30, pana vineri la aceeasi ora, ridica la 51.017 numarul total al mortilor legate de COVID-19 in Statele Unite, cea mai afectata țara de coronavirus, conform bilanțurilor oficiale. Citește și: Bill Gates, avertisment terifiant, SUA nu e nici…

- Decesele cauzate de malarie s-ar putea dubla in Africa subsahariana in acest an, daca munca pentru prevenirea acestei boli va fi perturbata de COVID-19, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Daca țarile afectate nu vor putea menține la un nivel normal procesele de livrare a plaselor…

- Epidemia de COVID-19 a provocat 49.759 de decese in Statele Unite, dupa ce in ultimele 24 de ore s-a inregistrat unul din cele mai ridicate bilanturi, conform datelor furnizate joi seara de Universitatea Johns Hopkins, informeaza vineri AFP.Citește și: Traian Basescu, AVERTISMENT sumbru: Comiteți…

- Aproximativ jumatate din numarul total al deceselor cauzate de COVID-19 in Europa s-au produs in centre de ingrijire a persoanelor varstnice, insa multe dintre ele nu au fost incluse in statisticile oficiale si nici inregistrate drept cazuri asociate pandemiei de coronavirus, potrivit unui studiu publicat…

- Investitorii imobiliari sunt in continuare interesati de proiecte noi in Romania, chiar si in contextul epidemiei de Covid-19, arata un studiu al firmei de consultanta imobiliare Colliers International asupra pietei de investitii, realizat in randul a peste 60 de fonduri de investitii, dezvoltatori,…

- COVID-19. Cu cele 563 de decese anuntate miercuri dupa-amiaza, numarul total al mortilor de coronavirus a ajuns in Marea Britanie la 2.352. Numarul total al britanicilor infectati cu COVID-19 este acum de 29.474, in crestere cu 4.324, martii fiind raportate 25.150 de cazuri. Potrivit Ministerului…