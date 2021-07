Evoluția noilor îmolnăviri COVID în Israel devine îngrijorătoare Potrivit Ministerului israelian al Sanatatii, eficacitatea vaccinurilor pentru a evita imbolnavirile a scazut cu pana la 64% din iunie, iar aceasta evoluție este pusa pe seama variantei Delta, scrie Agerpres.ro.Israelul a raportat marti 501 noi cazuri, dintre care jumatate in randul scolarilor și are in total 2.901 de cazuri active; in prezent 33 de persoane sunt internate cu COVID-19.Majoritatea noilor contagieri sunt legate de varianta Delta, care a fost detectata prima data in India. Multi dintre cei infectati sunt tineri.Israelul a vaccinat peste 5,1 milioane de persoane din peste 9 milioane… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de infectari COVID a reinceput sa creasca in Israel, una dintre cele mai vaccinate țari, iar autoritațile au reintrodus o serie de restricții. Vestea buna este ca deocamdata nu exista și o creștere a numarului spitalizarilor și deceselor, semn ca vaccinurile funcționeaza. Chiar și așa, noile…

- Peste 3,54 de milioane de oameni au murit in pandemia de Covid-19, de cand Biroul OMS in China a anuntat aparitia bolii, in decembrie 2019, potrivit unui bilant intocmit luni, la ora 10.00 GMT (13.00, ora Romaniei) de in baza unor surse oficiale. Dupa Statele Unite (594.431 de morti), tarile cu cel…

- Un oficial al Organizatiei Mondiale a Sanatatii a declarat, astazi, ca este posibil ca numarul real al deceselor cauzate de COVID sa fie mult mai mare fata de cel cunoscut. Potrivit acestuia, cel putin 6-8 milioane de oameni ar fi murit din aceasta cauza pana acum, scrie Reuters, potrivit Mediafax .…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a detectat varianta care sta la originea exploziei numarului de cazuri de COVID-19 din India in 44 tari din intreaga lume, a anuntat miercuri agentia pentru sanatate din cadrul Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), transmite AFP. Varianta B.1.617, care a aparut…

- ​În regiunea Goa, din sud-vestul Indiei, una din doua persoane testate pentru COVID-19 este pozitiva. Aceasta face ca zona, cunoscuta pentru destinație turistica, sa aiba cea mai mare rata de infectare din întreaga țara. Vineri, 51,4% dintre testele efectuate au fost pozitive, a…

- India a depasit marti pragul de 20 de milioane de cazuri de COVID-19 de la inceputul pandemiei, potrivit datelor oficiale, in timp ce boala continua sa faca ravagii in aceasta tara in care spitalele sunt suprasaturate, relateaza agentiile AFP si EFE.

- Dupa ce campania de vaccinare a cunoscut un ritm alert, Israelul nu a inregistrat nici un deces zilnic asociat COVID-19, pentru prima data in ultimele 10 luni, informeaza BBC.Numarul de decese provocate de coronavirus a ramas neschimbat joi la 6.346 de persoane, arata datele ministerului sanatații din…

- Marea Britanie a inregistrat in ultimele 24 de ore numai 10 noi decese asociate COVID-19, informeaza Reuters. Un bilanț asemanator a fost raportat și la inceputul lunii aprilie, fiind atunci cel mai redus bilant zilnic al victimelor pandemiei de la inceputul lunii septembrie. De la inceputul pandemiei…