Evolutia inflatiei si incertitudinea generata de criza guvernamentala au fost factorii cu cel mai mare impact asupra pietei financiare din Romania in ultima luna, se arata intr-un raport al Asociatiei Pietelor Financiare.



