Evoluția industriei de reciclare din România, departe de obiectivele europene Cifra de afaceri a companiilor de reciclare din Romania a crescut cu 2,2% fața de 2019 și a fost cu 43% peste nivelul din 2016, ajungand la valoarea de 12,7 miliarde de lei in 2020. „Pentru 2021 estimam continuarea tendinței de creștere inceputa in 2016 și depașirea nivelului de 13 miliarde de lei. Pe termen mediu ne așteptam la o accentuare a tendinței de creștere in cazul accesarii și implementarii cu succes a Planului Național de Reziliența, in baza concentrarii substanțiale a jaloanelor in jurul indicatorilor de mediu“, a declarat Tudor Malearov, Business Development Manager KeysFin, in cadrul… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

