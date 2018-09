Evolutia focarelor de pesta porcina. Care este zona cu cele mai multe cazuri

Stiri pe aceeasi tema

- De la data confirmarii prezentei virusului in tara noastra, pentru prima oara, in 31 iulie 2017, in judetul Satu Mare, Pesta Porcina Africana PPA evolueaza in doua zone geografice.Pesta porcina africana evolueaza in 11 judete, in 190 de localitati, cu un numar total de 826 de focare dintre care 11 in…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in doua zone geografice, fiind confirmate in prezent 727 de focare, situate in 156 de localitați din 10 județe, a anunțat miercuri, intr-un comunicat, Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA. „In zona de nord-vest…

- In perioada 1 ianuarie - 10 august a acestui an, au fost confirmate in Romania 645 de focare de Pesta Porcina Africana (PPA) la porcii domestici, raspandite in 9 județe, arata un comunicat transmis vineri de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor - ANSVSA, scrie…

- De la inceputul acestui an, au fost confirmate in Romania 440 de focare de Pesta Porcina Africana (PPA) la porci domestici, dintre care 438 in gospodariile populației și 2 in exploatații comerciale, informeaza Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA).De…

- Sunt 132 de focare de pesta porcina africana in mai multe localitați din județele Tulcea și Satu Mare, fiind inregistrate și 5 imbolnaviri la porcii mistreți din fondurile de vanatoare din cele doua județe, potrivit Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor. Autoritațile atrag atenția…