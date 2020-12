Evoluția epidemiei în România. Arafat: Se observă un trend ușor descrescător Secretarul de stat in MAI Raed Arafat spune ca epidemia de coronavirus din Romania se afla pe un trend ușor descendent dar menționeaza ca acest lucru nu trebuie sa ne faca sa fim mai relaxați. „In 48 de ore am distribuit 49 de ventilatoare suplimentare la cererea spitalelor, au ajuns acolo de la stocul strategic. Primele teste rapide pe baza de antigen au sosit. Azi incepem distribuirea primelor 300.000 de teste. De saptamana viitoare, restul de 3 milioane vor ajunge in tranșe. Cel care le-a contractat a promis ca va aduce mai devreme, cea mai mare parte o vom primi pana la finele anului”, a spus… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

