Evoluția epidemiei de COVID-19 este pe o pantă descendentă, spune ministrul sănătății Evoluția epidemie de COVID-19 este pe o panta descendenta, dar inca nu se cunoaște impactul pe care l-a avut relaxarea restricțiilor de la sfarșitul saptamanii trecute, spune ministrul sanatații, care a explicat astazi ca simptomele infectarii cu coronavirus pot aparea din a doua pana in a 10-a zi. Se așteapta inca, așadar, a precizat Nelu […] Sursa articolului: Evoluția epidemiei de COVID-19 este... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Evoluția epidemiei de COVID-19 este pe o panta descendenta, dar inca nu se cunoaște impactul pe care l-a avut relaxarea restricțiilor de la sfarșitul saptamanii trecute, a spus ministrul Sanatații, care a explicat ca simptomele infectarii cu coronavirus pot aparea din a doua pana in a 10-a zi. Se așteapta…

- „Nimeni nu este suspect, nimeni nu este la izolare, nimeni nu este bolnav. Singurul caz este cel al Florinelei Georgescu. Sunt foarte deschisa și corecta. In momentul in care a fost testata pozitiv, colega noastra avea deja o saptamana de cand nu mai venise la munca”, a declarat pentru libertatea.ro…

- Președintele Klaus Iohannis va avea o ședința de lucru la Palatul Cotroceni, la care vor participa premierul Ludovic Orban, ministrul Sanatații, ministrul de Interne și șeful DSU. Ședința are in vedere masurile de relaxare dupa data de 15 mai, dar și gestionarea curenta a epidemiei COVID-19. Ședința…

- Europa este in prezent centrul pandemiei de COVID-19, cu aproape un milion de cazuri, iar urmatoarele saptamani vor fi critice, a declarat joi Hans Kluge, directorul regional al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza Agerpres. ‘Numarul de cazuri continua sa creasca peste tot in regiune.…

- Ministrul sanatatii, Nelu Tataru, spune ca varful epidemiei de COVID-19 in Romania este estimat la circa 10.000-12.000 de persoane, dar daca pana acum evolutia cazurilor a fost relativ moderata, ea se poate modifica in urmatoarele doua saptamani, pe care le considera „grele". „Ramanem in registrul celor…

- Președintele Klaus Iohannis va susține la ora 13.15 o declarație de presa de la Palatul Cotroceni.Președintele Klaus Iohannis va susține marți o declarație de presa, dupa o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19 cu premierul Ludovic Orban,…

- ***Transmisie in direct - Administratia Prezidentiala Presedintele Klaus Iohannis discuta la Palatul Cotroceni cu prim-ministrul Ludovic Orban, ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, si cu ministrul Sanatatii, Victor Costache, pe tema situatiei create…

- Anunț SUMBRU in Romania! Cand va fi, de fapt, VARFUL PANDEMIEI. Vestea de ultima ora Victor Costache, ministrul Sanatații, anunț ferm despre COVID-19! „Varful epidemiei in Romania ar putea fi estimat in 10 zile” Victor Costache, ministrul Sanatații a transmis un anunț ferm despre COVID-19! Acesta considera ca…