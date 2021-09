Stiri pe aceeasi tema

- Doar 7.376 persoane au fost vaccinate anti-COVID, cu prima doza sau rapel, in ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). Numarul este in scadere fata de sambata, 18 septembrie, cand au fost vaccinate 10.184 de…

- Coreea de Sud a declarat, miercuri, ca 1,5 milioane de doze de vaccine anti-COVID-19 vor sosi din Romania incepand de saptamana aceasta, ca parte a unui program de cooperare in domeniul vaccinului cu țara est-europeana.„Cele doua țari schimba vaccinuri și rechizite medicale incepand cu 10 august pentru…

- Coreea de Sud a declarat, miercuri, ca 1,5 milioane de doze de vaccine anti-COVID-19 vor sosi din Romania incepand de saptamana aceasta, ca parte a unui program de cooperare in domeniul vaccinului cu țara est-europeana.„Cele doua țari schimba vaccinuri și rechizite medicale incepand cu 10 august pentru…

- Medicul și parlamentarul Alexandru Rafila lanseaza un avertisment in care spune ca Romania va intra intr-un al patrulea val pandemic in toamna. „O sa avem un val 4 in septembrie-octombrie, ramane de vazut amplitudinea acestui val, pe de o parte. Pe de alta parte, cum va spuneam, depinde cine se imbolnavește…

- Doar 7.987 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, arata datele publicate duminica, 25 iulie, de Comitetul Național de Vaccinare (CNCAV). Este cel mai slab bilanț din 3 ianuarie incoace. Atunci au fost imunizate la COVID 354 de persoane.Un bilanț aproape de cel de astazi a fost raportat…

- Mersul la mall in weekend ar putea fi condiționat de vaccinare, dupa cum a aratat Dan Barna intr-o declarație de presa. In interiorul coaliției sunt pregatite masuri pentru a stimula populația sa se vaccineze impotriva COVID-19, in contextul in care doritorii au devenit tot mai puțini in ultimele saptamani.…

- Vicepremierul Dan Barna a confirmat vineri, intr-o declarație de presa, ca in interiorul coaliției sunt pregatite masuri pentru a stimula populația sa se vaccineze impotriva Covid-19, in condițiile in care numarul de doritori a scazut constant in ultimele saptamani. „Am discutat in ședința coaliției,…

- Uniunea Europeana a propus Rusiei sa discute impreuna despre o potentiala recunoastere reciproca a certificatelor lor de vaccinare anti-COVID-19, a anuntat joi agentia de presa TASS, care l-a citat pe ambasadorul UE la Moscova, informeaza Reuters. Rusia a autorizat pana acum patru vaccinuri…