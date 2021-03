In intervalul 22-29 martie 2021, in Romania s-au inregistrat 39.585 de cazuri noi de infectie cu coronavirus, in usoara crestere fata de saptamana anterioara (38.177). Cele mai multe cazuri in 24 de ore de la debutul pandemiei in Romania s-au inregistrat la 18 noiembrie 2020, respectiv 10.269. Recordul negativ de decese in 24 de ore a fost inregistrat la 8 decembrie 2020, cand au fost semnalate 213 persoane decedate. La nivel mondial, numarul infectarilor cu noul coronavirus, precum si cel al deceselor este in crestere fata de saptamana anterioara. Romania ocupa in continuare, la 29 martie, pozitia…