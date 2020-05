Stiri pe aceeasi tema

- In Romania, pana la data de 4 mai 2020, erau confirmate 13.512 de cazuri de infectie cu noul coronavirus (SARS-CoV-2), cu 349 mai multe decat raportarea din ziua precedenta. De asemenea, numarul deceselor a urcat la 803, cu 23 mai mult decat la 3 mai, conform informarii Grupului de Comunicare Strategica,…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen, a fost confirmat pozitiv la testul pentru COVID-19. El va fi adus la București, la Institutul Matei Balș. Arhiepiscopul Sucevei, in varsta de 90 de ani, a fost adus la București cu un elicopter, impreuna cu un alt pacient care trebuia adus in Capitala,…

- Din data de 11 aprilie și pana in prezent, respectiv 20 aprilie, in Romania s-au efectuat 39.219 de testari pentru determinarea infecției cu noul coronavirus, potrivit buletinelor zilnice de informare emise de Grupul de Comunicare Strategica. Astfel, daca in 11 aprilie in Romania numarul total de testari…

- Ziarul Unirea OFICIAL: Bilanțul total de infectari cu COVID-19 ajunge la 8.936. Au fost inregistrate 190 de cauzuri noi, in ultimele 24 de ore In Romania au fost confirmate pana luni, 20 aprilie, 8.936 de persoane infectate cu coronavirus, potrivit Grupului de Comunicare Strategica. De la intrarea in…

- 94 este numarul de decese la care a ajuns Romania in cazul persoanelor infectate cu coronavirus, joi, 2 aprilie, conform Grupului de Comunicare Strategica (GCS). Reprezentanții GCS transmit ca a murit o femeie de 75 de ani, din județul Neamț, internata in secția de Anestezie și Terapie Intensiva a Spitalului…

- Grupul de Comunicare Strategica a informat ca, pe teritoriul Romaniei, in carantina instituționalizata sunt 11.576 de persoane. Alte 123.577 de persoane sunt in izolare la domiciliu și se afla sub monitorizare medicala.Citește și: Bilanțul infecțiilor cu COVID-19 a ajuns la 2.245! Dintre bolnavi…

- Grupului de Comunicare Strategica a anunțat al -44-lea decea provocat de COVID-19. „Barbat, 74 de ani, jud. Satu Mare. In data de 27.03.2020 s-au recoltat probe biologice pentru COVID 19 care au fost testate la Spitalul Clinic Municipal Oradea. Rezultatul testarii din data de 28.03.2020 a fost pozitiv.…

- "Potrivit dispozitiilor Ministerului Afacerilor Interne, furnizorii de servicii de gazduire si furnizorii de continut vor putea fi obligati prin decizie a ANCOM sa intrerupa imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea intr-o retea de comunicatii electronice ori stocarea continutului, prin eliminarea…