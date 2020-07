Evoluția COVID-19 în România. Numărul cazurilor s-a DUBLAT față de acum două luni și jumătate In saptamana 13-20 iulie 2020, in țara noastra s-a inregistrat un nou record al numarului de cazuri de COVID-19 de la debutul epidemiei in tara noastra, și anume 5.191 de noi infectari. Pe 18 iulie au fost raportate cele mai multe noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19 intr-o singura zi de la debutul epidemiei in Romania, respectiv 889 de cazuri. Pana la 20 iulie 2020 se observa o dublare a numarului de cazuri in Romania fata de acum 10 saptamani.... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In saptamana 13-20 iulie 2020, s-a inregistrat in Romania un nou record al numarului de cazuri de COVID-19 de la debutul epidemiei in tara noastra: 5.191 de noi infectari, informeaza Agerpres. In intervalul respectiv, la data de 18 iulie au fost raportate cele mai multe noi cazuri de imbolnavire…

- In saptamana 6-13 iulie 2020, s-a inregistrat in Romania un nou record al numarului de cazuri de COVID-19 de la debutul epidemiei in tara noastra: 3.725 de noi infectari. In acelasi interval, la data de 11 iulie au fost raportate cele mai multe noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19 intr-o singura…

- Romania a ieșit din stare de urgența și a intrat in stare de alerta cand numarul de noi cazuri de coronavirus era in scadere, in timp ce numarul pacienților vindecați creștea. A doua etapa a relaxarii a fost adoptata tot pe fondul unui numar redus de cazuri. Situația s-a schimbat insa in ultimele zile,…

- In timp de autoritatile politice si cele medicale sustin ca e nevoie de prelungirea starii de alerta, Grupul de Comunicare Strategica comunica un numar in crestere al cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Romania. Unii acuza o conspiratie menita sa-i convinga pe parlamentari sa aprobe prelungirea…

- Oficial primul caz de coronavirus din Romania a fost documentat in 26 februarie, dar o privire atenta asupra cazurilor clinice de gripa din țara deschide calea unor interpretari. In sezonul de gripa 2020, numarul de cazuri din Romania este de aproape 50.000, mai bine de dublu fața de anul trecut, de…

- Bilanțul cazurilor de infectare cu COVID-19 in Romania Foto: Ministerul Afacerilor Interne. Evoluția pandemiei de COVID-19 este aproape constanta la noi în țara. Numarul de îmbolnaviri noi s-a menținut sub 200 pe zi în ultimele 5 zile, iar numarul deceselor a scazut ușor.…

- Pana astazi, 20 mai, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 17.387 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, anunța Grupul de Comunicare Strategica. Dintre persoanele confirmate pozitiv, 10.356 au fost declarate vindecate și externate. Totodata, pana acum, 1141 de persoane diagnosticate…

- Numarul de cazuri de coronavirus a scazut saptamana trecuta cu 10,5% in Romania, conform datelor INSP. Unul din șapte persoane infectate este cadru medical, iar peste 71% din cei care au murit aveau peste 60 de ani. 64,3% dintre victime erau barbați.