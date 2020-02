Evolutia casatoriilor poate descifra viitorul pietei rezidentiale: cumulezi doua venituri si poti sa accesezi un credit ipotecar

Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Hagi, antrenorul celor de la FC Viitorul, a declarat, duminica, in cadrul unei conferințe de presa, ca este foarte mandru de evoluția fiului sau, Ianis, scrie Mediafax.”Speram sa avem un an bun cum am avut in ultimii 3, 4 ani. In fotbal, trebuie sa fii pregatit și motivat, iar acesta…

- Atu Tech (a2t.ro), cel mai mare magazin online de sisteme de securitate din Romania, conform cifrei de afaceri, a inregistrat anul trecut vanzari de 43 de milioane de lei (9 milioane de euro), in creștere cu 37% fața de anul anterior. Evoluția vine pe fondul unui interes mai mare din partea consumatorilor…

- Evolutia perechii euro/leu s-a mentinut la valorile din ultimele zile insa francul elvetian a continuat sa se aprecieze. Cererea ridicata de moneda elvetiana, investitorii cautand „refugii” sigure pentru plasamentele lor, au facut aceasta sa se aprecieze joi la 1,073 – 1,076 franci/euro, astfel ca media…

- Volumul spatiilor industriale si logistice inchiriate in Romania in 2019 a totalizat aproape 476.000 de metri patrati, valoare comparabila cu 2018, cand au fost inregistrate in total tranzactii de 514.000 de metri patrati, potrivit unui comunicat al companiei de consultanta imobiliara JLL, remis,…

- Narcisa Rotaru este economist la Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" SA Constanta. Ea si a depus declaratiile de avere si de interese la data de 25 iulie 2019. Conform declaratiei de avere, detine un teren in localitatea Valu lui Traian, in suprafata de 594 mp, achizitionat prin credit…

- Generațiile Millennials și Z se confrunta cu stari de nesiguranța și pesimism cu privire la evoluția societații, cariera și viitorul lor, conform celui mai recent studiu Deloitte Global Millennial Survey. Studiul arata ca generațiile mai tinere se ingrijoreaza in privința evoluției economice și a mediului…

- Opt din noua indici ai Bursei de Valori București (BVB) au marcat deprecieri ușoare joi, pentru a patra zi consecutiv, BET continuand corecția dupa atingerea de noi maxime saptamana trecuta, anunța MEDIAFAX.Evoluția iese in evidența in mod special pentru ca a venit din nou pe contra-sens cu…

- FC Viitorul are doi jucatori in echipa ideala a etapei a 17 a din Liga 1, in care echipa de pe litoral a invins la scor, la Ovidiu, Sepsi Sf. Gheorghe, scor 4 1.Cei doi sunt fundasul central Virgil Ghita si mijlocasul Andrei Ciobanu, ambii in varsta de 21 de ani. Ghita a revenit pe teren dupa o pauza…