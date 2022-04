Evoluția burselor internaționale, 28 aprilie Bursa japoneza a inchis sedinta de joi in crestere cu 1,75%, in urma deprecierii yenului, transmite Kyodo. Indicele principal Nikkei-225 a ajuns la valoarea de 26.847,90 puncte, in crestere cu 461,27 puncte comparativ cu valoarea inregistrata la inchiderea sedintei precedente, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

