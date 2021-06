Evoluția anchetei din cazul exploziei de la Arad în care a fost ucis Ioan Crișan. Șeful Poliției Române face verificări Șeful Poliției Romane merge la Arad pentru a verifica motivele pentru care ancheta din cazul uciderii omului de afaceri Ioan Crișan nu avanseaza. Pana in acest moment nu a fost identificat nici macar un suspect. Șeful Poliției Romane este așteptat la sediul Poliției din Arad ca sa vada care este stadiul anchetei. Potrivit unor surse din ancheta exista totuși un cerc de suspecți. Pana in acest moment au fost audiate toate persoanele apropiate de omul de afaceri Ioan Crișan, inclusiv familie și prieteni. Poliția vrea sa afle care ar putea fi motivul pentru care barbatul a fost asasinat. Ioan Crisan… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

