In urma analizei evoluției acțiunii TGN in perioada 03.01-21.06.2024, se poate observa faptul ca prețul de inchidere al acesteia a inregistrat fluctuații in primele patru luni, urmat apoi de o creștere semnificativa, cu un maxim al perioadei de 24,30 lei/acțiune inregistrat in data de 21.06.2024, pe fondul apropierii ex-datei de inregistrare pentru plata dividendelor aferente

