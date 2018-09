Stiri pe aceeasi tema

- Banca Nationala pastreaza rezervele valutare preponderent in moneda europeana, euro avand in ultimul deceniu cea mai mare pondere, cuprinsa intre 60 si 80% din rezervele valutare, cu o tendinta de scadere in ultimii doi ani.

- CHIȘINAU, 16 sept — Sputnik. Experții Ministerului Economiei și Infrastructurii au comentat situația creata pe piața valutara din țara. Concluzia ultimului raport privind situați asocial-economica din Republica Moldova, conform datelor disponibile la 31 august 2018, este ca se pastreaza…

- Suma totala a transferurilor in ultimul mercato din aceasta vara in primele cinci ligi de fotbal din Europa a atins un nou record, ajungand la 4,21 miliarde de dolari (3,63 miliarde de euro), arata miercuri un studiu al FIFA.

- Suma totala a transferurilor in ultimul mercato din aceasta vara in primele cinci ligi de fotbal din Europa a atins un nou record, ajungand la 4,21 miliarde de dolari (3,63 miliarde de euro), arata miercuri un studiu al FIFA. Valoarea totala a transferurilor in cele cinci ligi majore (Anglia, Germania,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat marti un curs de referinta de 4,6474 lei/euro, in crestere cu 0,12% fata de nivelul atins luni. Lira sterlina a continuat sa scada si a atins la cel mai slab nivel al ultimelor zece luni.Luni, euro a crescut la 4,6416 lei. Dolarul american,…

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a fost invitatul special al emisiunii ”Atitudini” de la Sputnik Moldova. In cadrul emisiunii, ministrul a vorbit despre importanța relațiilor dintre Federația Rusa și Republica Moldova.

- CHIȘINAU, 31 iul — Sputnik. Transferurile banești în favoarea persoanelor fizice au depașit 640 de milioane de dolari în prima jumatate a acestui an. © Sputnik / Мирослав РотарьBanca Naționala a explicat ce se intampla cu prețurile in Moldova Volumul transferurilor banești…

- Un nou record istoric pentru Banca Nationala a Moldovei. Rezervele valutare au atins aproape trei miliarde de dolari, cu peste 100 de milioane de dolari mai mult fata de sfarsitul anului trecut.